Tartıştığı kadını benzin döküp yakmaya çalışan adamdan pes dedirten savunma!

Bursa'da Bahattin O., sokakta tartıştığı, dini nikahla birlikte yaşadığı Vildan H.'nin üzerine benzin dökerek yakmaya çalıştı. Savunması pes dedirtti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 16 Mart 2025

Paylaş





ABONE OL

Bursa'da yaşayan Bahattin O, geçtiğimiz yıl satın aldığı evi 10 yıldır dini nikahlı yaşadığı Vildan H.'nin üzerine yaptı. İkili arasında son günlerde yaşanan anlaşmazlıklar yüzünden tartışma çıktı.

Vildan H., Bahattin O'dan ayrılmak istediğini söyledi. Bunun üzerine öfkelenen adam, yanında getirdiği 1 bidon benzinle önce Vildan H'yi ardından da kendini çakmakla yakmak istedi. Şüpheliyi mahalleli engelledi. Bahattin O, "Hep erkekler mi suçlu, kadınların hiç suçu yok mu" diye kendisini savundu.

Muharrem DOĞANTEZ

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN