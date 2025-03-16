Sosyal medya fenomeni Meltem Menteşeli cinayetinde şüpheli Mutlu Dursun dere kenarında yakalandı!

Aydın Bozdoğan'da evli ve 4 çocuk annesi sosyal medya fenomeni Meltem Menteşeli (33), otomobilinin yanında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Cinayet şüphelisi Mutlu Dursun (35), 72 saat sonra dere kenarında saklanırken yakalanarak tutuklandı.

Giriş Tarihi: 16 Mart 2025

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Aydın Bozdoğan'da evli ve 4 çocuk annesi sosyal medya fenomeni Meltem Menteşeli (33), kocasına ait otomobilin yanında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Cinayetle ilgili olarak aranan ve 72 saat sonra dere kenarında saklanırken yakalanan Mutlu Dursun (35), sevk edildiği adliyede tutuklandı. Dursun, jandarma, savcılık ve mahkemede susma hakkını kullandı.

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