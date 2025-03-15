Türkiye dört mevsim birden yaşayacak: Önce güneş sonra kar geliyor!

Türkiye'nin havası hızla değişecek. Hafta sonu İstanbul 25, Ankara 28 dereceyi görecek. Ancak salı gecesi ısı, 20 derece birden düşecek. Kar gelecek.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 15 Mart 2025

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Haftalık hava tahmini raporuna göre hafta sonu sıcaklıklar İstanbul'da 24-27 dereceye kadar çıkıyor. Pazartesiden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla hafta içi sıcaklık 5 dereceye düşüyor.



Yüksek kesimlerde kar yağabilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı yarın öğleden sonra ve akşam saatlerinde lodosun kuvvetini artırarak fırtına seviyesine çıkabileceğini duyurdu. Ancak Pazartesi itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların hızla düşeceği ve hafta ortasına kadar 5 derece civarlarına gerileyeceği bildirildi.



Çarşamba ve Perşembe günlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali var. AKOM'un meteorolojik değerlendirmesine göre; Mart ayının son haftası ve bayram haftası sıcaklıkların mevsim normallerine yükselmesi öngörülüyor.



110 YILIK REKOR SICAĞI

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "Yarına sıcaklıklar yükselecek ve çöl tozu gelecek. Pik değere ulaşacak. Oraya gelmiş olan değerler, 110 yılın üzerindeki ölçümlerle karşılaştığımızda hiç karşılaşılmamış bir değer. Yani rekor sıcaklıklar olmuş olacak" dedi.

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