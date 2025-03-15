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Kayseri'de kareden olay! Anne ve 2 çocuğu ölü olarak bulundu

Kayseri’de bir aile faciası yaşandı. Bodrum katında yaşayan anne ile iki çocuğu, sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamlarını yitirdi.Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kayseri’de kareden olay! Anne ve 2 çocuğu ölü olarak bulundu

Olay, Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Akça Sokak'taki 3 katlı bir binanın bodrum katında meydana geldi.

Suriye uyruklu anne M.A. ve çocukları D.A. ve M.A.'dan haber alamayan yakınları, eve gitti.

HAREKETSİZ ŞEKİLDE BULUNDULAR
Ailenin yakınları, eve girdiklerinde anne ile 2 çocuğunu hareketsiz halde buldu.

Suriyeli anne ile 2 çocuğu, sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti. (DHA)Suriyeli anne ile 2 çocuğu, sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti. (DHA)

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, anne ile 2 çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen M.A., D.A. ve M.A. otopsileri yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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