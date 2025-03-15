Kayseri’de kareden olay! Anne ve 2 çocuğu ölü olarak bulundu

Giriş Tarihi: 15 Mart 2025 13:55

Suriye uyruklu anne M.A. ve çocukları D.A. ve M.A.'dan haber alamayan yakınları, eve gitti.

Suriyeli anne ile 2 çocuğu, sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti. (DHA)

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, anne ile 2 çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen M.A., D.A. ve M.A. otopsileri yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.