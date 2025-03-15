Kayseri'de kareden olay! Anne ve 2 çocuğu ölü olarak bulundu
Kayseri’de bir aile faciası yaşandı. Bodrum katında yaşayan anne ile iki çocuğu, sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamlarını yitirdi.Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Olay, Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Akça Sokak'taki 3 katlı bir binanın bodrum katında meydana geldi.
Suriye uyruklu anne M.A. ve çocukları D.A. ve M.A.'dan haber alamayan yakınları, eve gitti.
HAREKETSİZ ŞEKİLDE BULUNDULAR
Ailenin yakınları, eve girdiklerinde anne ile 2 çocuğunu hareketsiz halde buldu.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, anne ile 2 çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen M.A., D.A. ve M.A. otopsileri yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.