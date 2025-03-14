Survivor 4. eleme adayı kim oldu? 2025 Survivor All Star'da ödül oyununu kim kazandı?
Tv8 ekranlarında yayınlanan 2025 Survivor sezonunda bu akşam 4. eleme adayı belli oldu. Gönüllüler ve All Star takımları arasındaki mücadelenin kazananı seyirciler tarafından takip ediliyor. Peki 14 Mart Survivor All Star'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor 4. eleme adayı kim oldu? İşte son gelişmeler…
Survivor yarışmasında 4. eleme adayı belli oldu. Elif, Asena ve Yağmur Banda'nın ardından potaya giren son isim netleşti. İzleyiciler, "Survivor ödül oyununu kim kazandı?" ve "14 Mart Survivor All Star eleme adayı kim?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. Peki Survivor'da son bölüm neler oldu? İşte ödülü kazanan takım!
SURVIVOR 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor 14 Mart 2025 akşamı yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Ada konseyinde 4. eleme adayı Meryem Kasap oldu.
SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?
Elif
Asena
Yağmur
Meryem
2025 SURVIVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyunu devam ediyor. Kazanan takım belli olduğunda, detaylı bilgiyle haberimizi güncelleyerek sizlerle paylaşacağız.