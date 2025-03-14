Survivor 4. eleme adayı kim oldu? 2025 Survivor All Star’da ödül oyununu kim kazandı?

Giriş Tarihi: 14 Mart 2025 23:48

Survivor yarışmasında 4. eleme adayı belli oldu. Elif, Asena ve Yağmur Banda'nın ardından potaya giren son isim netleşti. İzleyiciler, "Survivor ödül oyununu kim kazandı?" ve "14 Mart Survivor All Star eleme adayı kim?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. Peki Survivor'da son bölüm neler oldu? İşte ödülü kazanan takım!