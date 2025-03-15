Trabzon'da yurtta büyüyüp meslek sahibi olan Elif: Devletim büyüttü borcumu ödüyorum

Trabzon'da 12 yaşında hem öksüz hem yetim kalan Elif ve kardeşleri devlet korumasına alındı. Yurtta büyüyen ve üniversite bitiren Elif, 2 yıl önce Trabzon 'da Sosyal Hizmet Uzmanı olarak işe başladı.

Giriş Tarihi: 15 Mart 2025

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Trabzon'da dünyaya gelen Elif Karagül'ün annesi, 4'üncü çocuğunu dünyaya getirirken, babası da 6 ay sonra öldü. 12 yaşında hem öksüz hem yetim kalan Elif ve kardeşleri devlet korumasına alındı.



Yurtta büyüyen Elif, üniversiteyi de bitirerek sosyal hizmet uzmanı oldu. Kardeşlerinden biri memur olan, biri üniversiteye giden, biri de ortaokulda okuyan Elif, 2 yıl önce Trabzon 'da Sosyal Hizmet Uzmanı olarak işe başladı.



Elif "Devletimiz bize sahip çıktı, şefkatli kollarında yaşadığımız acıyı unuttuk. Çocukları çok seviyorum. Devletime borcumu ödemek istedim" diyor.

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