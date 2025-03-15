İş insanı Beyhan Benardete’nin mektubu ortaya çıktı: Öleceğini hissetmiş!

İş insanı Beyhan Benardete’nin son mektubu ortaya çıktı. Benardete üvey kızlarına 'Affedin, Hakkınızı helal edin' yazan bir mektup bıraktı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 15 Mart 2025

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Ünlü iş insanı Beyhan Benardete'nin ölmeden önce üvey kızlarına yazdığı mektup ortaya çıktı. Sosyetede konuşulan mektupta Benardete'nin üvey kızlarından af dileyip helallik istediği öğrenildi. 26 Şubat'ta beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden Beyhan Benardete'nin ofisinde bir mektup bulundu.



Vasiyet niteliğindeki mektup herkesi şaşırttı. Sosyetenin tanınmış isimlerinden 61 yaşındaki Benardete'nin ölümünden önce, üvey kızları Aylin Saruhan ve Rezzan Benardete'ye yazdığı bir mektup ortaya çıktı. Mektupta Beyhan Hanım, üvey kızlarından af dileyip helallik istemiş."



ÖLECEĞİ İÇİNE DOĞMUŞ

Mektubun, Benardete'nin ani ölümünden önce yazıldığı ve kendisinin zamanında gönderme fırsatı bulamadığı tahmin ediliyor. Benardete'nin öleceğini hissetmiş gibi bu mesajı kaleme aldığı konuşuluyor.



Rezzan Benardete'nin, mektubu okuduktan sonra büyük bir etki altında olduğu belirtiliyor. Mektupta Bernardete'nin üvey kızlarından af dileyip helallik istemiş. Öleceğini biliyormuş gibi Aylin Saruhan ve Rezzan Bernardete'ye böyle bir mektup yazdığı ancak mektubu göndermeye ömrünün yetmediği belirtildi.

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