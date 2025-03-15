İzmir'de eski sevgilisi tarafından dövülerek öldürülen Fatma Kara’nın acılı babası konuştu!

İzmir’de eski sevgilisi tarafından dövülerek öldürülen Fatma Kara’nın öksüz büyüdüğü ortaya çıktı. Acılı baba, “Kızıma gelinlik yerine kefen giydirdim” diye ağladı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 15 Mart 2025

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Fatma Kara, 27 yıllık hayatına birçok acı sığdırdı. Küçük yaşta annesiz kaldı. Bir akrabasının yanında yaşadı. Çalıştı, çabaladı, hayata tutunmak için uğraştı. Gönlünü Olgun G.'ye (34) kaptırdı.



Ama sevgilisinden sürekli dayak yedi, hırpalandı. Bıktı, ayrıldı. Yine de vicdansız adam peşini bırakmadı. Gözü dönmüş cani, kafasını yere vura vura canını aldı. Fatma, bu dünyaya yaranamadı. Acılı baba, "İçim köz gibi yanıyor. İdam cezasının geri getirilmesini istiyorum" dedi. Fatma'yı büyüten Çiğdem Duran, "Annesi bana emanet etti. Sahip çıkamadım" diyerek feryat etti.

FATMA'YA TUZAK KURDU

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen 27 yaşındaki Fatma Kara'nın babası açıklamalarda bulundu. Kızının takıntılı olduğunu söylediği zanlı tarafından daha önce de çok kez şiddete maruz kaldığını söyleyen baba, "Çocuğuma gelinlik giydireceğime, kefen giydirdim" dedi.



ABLASINI YERDE BULUYOR'

Evladının acısını yaşayan Fatma Kara'nın babası Yılmaz Kara, olay anını güçlükle anlattı. Kara, "Defalarca aradım açmadı. Oğlumu gönderdim. Olgun G. takıntılı bir şahıs ve kızımı takip ediyor. Belki 7-8 kez kızımı darp etmiş. Kolu kırıldı, bir gün gözü morardı. Bunları sorduğumda 'Kapı çarptı' gibi bahaneler söylüyordu. Oğlum mahallede kızımın arkadaşının evine giderken bu şahıs yanından geçince işkilleniyor ve koşuyor. Mahallenin köşesine bakınca ablasını kanlar içinde yerde görüyor. 27 yaşında çocuğuma gelinlik giydireceğime, kefen giydirdim. Buz gibi evladımı toprağa verdim." Ölen annesinin Fatma'yı kendisine emanet ettiğini söyleyen Çiğdem Duran da, "Canımı aldı. Bu insanlık değil" dedi.



İzmir'de uzaklaştırma kararı bulunan ve sevgilisinin döverek öldürdüğü Fatma Kara'nın babası, "Belki 7-8 kez kızımı darp etmiş. O gün de kızıma tuzak kurmuş" dedi.

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