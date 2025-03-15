Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 11:03

Ramazan ayının ilk haftası geride kalırken, milyonlarca vatandaş 2025 Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağını, bayrama kaç gün kaldığını ve hangi günlere denk geleceğini merak ediyor. Bu yıl bayram tatili okullardaki ara tatil dönemi ile çakışıyor.

(Takvim Foto Arşiv)

RAMAZAN BAYRAMI'NA KAÇ GÜN KALDI?

Ramazan ayının ortasına yaklaşıldıkça, Ramazan Bayramı'nın ne zaman olacağı sorusu daha fazla merak edilmeye başlandı. 2025 yılı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre, Ramazan Bayramı'nın birinci günü 30 Mart Pazar'a denk geliyor. Bu durumda, bugünden itibaren bayrama sadece 15 gün kaldı. Bayram tatili bu yıl üç gün sürecek, uzun tatiller beklenmiyor. Bayram, 29 Mart Cumartesi günü Arife ile başlayıp, 30 Mart Pazar günü birinci gün olarak kutlanacak. Bayramın ikinci günü 31 Mart Pazartesi, üçüncü ve son günü ise 1 Nisan Salı olacak.

(Takvim Foto Arşiv)

Bayram Tatili Kaç Gün Olacak?

Resmi olarak Ramazan Bayramı tatili 3,5 gün sürüyor. Arefe günü (29 Mart Cumartesi) öğleden sonra tatil sayıldığı için çalışanlar için toplam tatil süresi 3,5 gün olarak hesaplanıyor. Ancak, kamu çalışanları için hükümetin tatili hafta içine uzatıp uzatmayacağı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.