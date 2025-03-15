Ramazan Bayramı ile ara tatil birleşiyor mu? Bayrama kaç gün kaldı?
Ramazan ayının ilk haftası geride kalırken bayram tatilinin kaç gün olacağı ve hafta sonu ile birleşip birleşmeyeceği merak konusu oldu. Özellikle öğrenciler ve çalışanlar için tatil süresinin nasıl şekilleneceği büyük önem taşıyor.
Ramazan ayının ilk haftası geride kalırken, milyonlarca vatandaş 2025 Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağını, bayrama kaç gün kaldığını ve hangi günlere denk geleceğini merak ediyor. Bu yıl bayram tatili okullardaki ara tatil dönemi ile çakışıyor.
2025 Ramazan Bayramı Ne Zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimine göre 2025 Ramazan Bayramı tarihleri şu şekilde:
Arefe Günü: 29 Mart Cumartesi 2025
Bayramın 1. Günü: 30 Mart Pazar 2025
Bayramın 2. Günü: 31 Mart Pazartesi 2025
Bayramın 3. Günü: 1 Nisan Salı 2025
RAMAZAN BAYRAMI'NA KAÇ GÜN KALDI?
Ramazan ayının ortasına yaklaşıldıkça, Ramazan Bayramı'nın ne zaman olacağı sorusu daha fazla merak edilmeye başlandı. 2025 yılı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre, Ramazan Bayramı'nın birinci günü 30 Mart Pazar'a denk geliyor. Bu durumda, bugünden itibaren bayrama sadece 15 gün kaldı. Bayram tatili bu yıl üç gün sürecek, uzun tatiller beklenmiyor. Bayram, 29 Mart Cumartesi günü Arife ile başlayıp, 30 Mart Pazar günü birinci gün olarak kutlanacak. Bayramın ikinci günü 31 Mart Pazartesi, üçüncü ve son günü ise 1 Nisan Salı olacak.
Bayram Tatili Kaç Gün Olacak?
Resmi olarak Ramazan Bayramı tatili 3,5 gün sürüyor. Arefe günü (29 Mart Cumartesi) öğleden sonra tatil sayıldığı için çalışanlar için toplam tatil süresi 3,5 gün olarak hesaplanıyor. Ancak, kamu çalışanları için hükümetin tatili hafta içine uzatıp uzatmayacağı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.