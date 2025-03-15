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Ramazan Bayramı ile ara tatil birleşiyor mu? Bayrama kaç gün kaldı?

Ramazan ayının ilk haftası geride kalırken bayram tatilinin kaç gün olacağı ve hafta sonu ile birleşip birleşmeyeceği merak konusu oldu. Özellikle öğrenciler ve çalışanlar için tatil süresinin nasıl şekilleneceği büyük önem taşıyor.

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Ramazan Bayramı ile ara tatil birleşiyor mu? Bayrama kaç gün kaldı?

Ramazan ayının ilk haftası geride kalırken, milyonlarca vatandaş 2025 Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağını, bayrama kaç gün kaldığını ve hangi günlere denk geleceğini merak ediyor. Bu yıl bayram tatili okullardaki ara tatil dönemi ile çakışıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2025 Ramazan Bayramı Ne Zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimine göre 2025 Ramazan Bayramı tarihleri şu şekilde:

Arefe Günü: 29 Mart Cumartesi 2025

Bayramın 1. Günü: 30 Mart Pazar 2025

Bayramın 2. Günü: 31 Mart Pazartesi 2025

Bayramın 3. Günü: 1 Nisan Salı 2025

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

RAMAZAN BAYRAMI'NA KAÇ GÜN KALDI?

Ramazan ayının ortasına yaklaşıldıkça, Ramazan Bayramı'nın ne zaman olacağı sorusu daha fazla merak edilmeye başlandı. 2025 yılı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre, Ramazan Bayramı'nın birinci günü 30 Mart Pazar'a denk geliyor. Bu durumda, bugünden itibaren bayrama sadece 15 gün kaldı. Bayram tatili bu yıl üç gün sürecek, uzun tatiller beklenmiyor. Bayram, 29 Mart Cumartesi günü Arife ile başlayıp, 30 Mart Pazar günü birinci gün olarak kutlanacak. Bayramın ikinci günü 31 Mart Pazartesi, üçüncü ve son günü ise 1 Nisan Salı olacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)
Bayram Tatili Kaç Gün Olacak?

Resmi olarak Ramazan Bayramı tatili 3,5 gün sürüyor. Arefe günü (29 Mart Cumartesi) öğleden sonra tatil sayıldığı için çalışanlar için toplam tatil süresi 3,5 gün olarak hesaplanıyor. Ancak, kamu çalışanları için hükümetin tatili hafta içine uzatıp uzatmayacağı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ara Tatil ile Bayram Tatili Birleşiyor mu?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı akademik takvime göre 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönem ara tatili, 28 Mart Cuma günü derslerin sona ermesiyle başlayacak ve 7 Nisan Pazartesi günü sona erecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bu durum, okullar için ara tatilin ve bayram tatilinin iç içe geçmesini sağlıyor. Öğrenciler ve öğretmenler 10 günlük bir tatil süresiyle dinlenme fırsatı bulacak.