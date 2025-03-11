Survivor Sema diskalifiye mi oldu? Dün akşam Survivor’da kim elendi?

Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 10:01

Survivor All Star sezonunda dün akşam, Sema Aydemir'in yarışmaya devam edip etmeyeceği seyirciler tarafından takip ediliyor. Parkurlarda gösterdiği başarıyla dikkat çeken Sema, prodüksiyon ekibini alkışladıktan sonra çantasını alarak oyun alanını terk etti. Bunun üzerine, Acun Ilıcalı, Sema için acil durum konseyini topladı ve ona "Pasaportunu istiyor musun?" şeklinde bir soru yöneltti. Bu gelişme, izleyicilerde "Sema Survivor'dan elendi mi?" sorusunu gündeme getirdi. İşte konuya dair merak edilenler…

Survivor 2025 'in 10 Mart tarihli bölümünde, Sema Aydemir iletişim oyununda Almeda ile oynadığı karşılaşmayı kaybettikten sonra sinirlerine hakim olamadı. Sema, prodüksiyon ekibini alkışladıktan sonra sırt çantasını alarak oyun alanını terk etti. Bu gelişme, Sunucu Murat Ceylan tarafından duyurulurken, izleyiciler büyük bir şok yaşadı. Hemen ardından, Acun Ilıcalı ve Sema Aydemir arasında bir acil durum konseyi toplandı.

Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)

SURVIVOR SEMA ELENDİ Mİ?

Survivor 2025'in 10 Mart tarihli bölümünde Sema Aydemir duygusal bir an yaşadı. İletişim oyununda Almeda ile karşılaştığı mücadeleyi kaybettikten sonra prodüksiyon ekibini alkışlayarak oyun alanını terk etti. Hemen ardından Acun Ilıcalı, Sema ile acil durum konseyinde bir görüşme yaptı.

Acun Ilıcalı, Sema'ya geçen sezon yaşadıklarını hatırlatarak, bu sezonki ruh halindeki farklılıkları dile getirdi. Sema, yanıt olarak, "Bugün arkadaşlarıma Almeda'yı seçeyim, bunu kıralım dedim. Kazandım da ilk oyunu. Ama iç bacağımda bir yanma oldu ve bugün daha fazla riske girmeyeyim dedim. Sonra bana çıkmamı istediler. Beni niye bu kadar önemsiz görüyorlar diye üzüldüm. Kimse de yanımda değildi" diyerek, ruh halini açıkladı.

Acun Ilıcalı, Sema'nın oyun kaybettikten sonra yaşadığı duygusal değişimleri dile getirerek, "Oyun kaybettiğinde böyle sıkıntılar oluyor bu sezon. Ama kaybedip de pasaportunu istiyorsun. Bizim için çok değerlisin, o yüzden çağırdık. Her diskalifiye olanı bir sonraki sezona çağırmıyoruz. Ama eğer devamı pasaport istemek olursa, hangi ruh halindesin diye sormak zorundayım?" ifadelerini kullandı.

Sema Aydemir, "Her yerde çabalıyorum ama ne zaman ayaklanmaya kalksam bir şey oluyor ve altında eziliyorum" dedi. Bu sözlerin ardından Acun Ilıcalı, Sema'ya düşünmesini ve sonra tekrar konuşacaklarını belirterek, konseyi sonlandırdı.