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Avcılarda zincirleme kaza: 2 kişi yaralandı

Avcılar E-5'te 3 otomobil ve bir motosikletin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Otomobillerden birinin lastiği koparken, kaza nedeniyle E-5 bir süre trafiğe kapandı.

İHA
İHA
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Avcılarda zincirleme kaza: 2 kişi yaralandı

Kaza, Avcılar Şükrübey E-5'te dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 CAC 020 plakalı otomobil, 34 GNH 886 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi sürüklenirken, arkadan gelen 34 MAN 40 ve 34 GDA plakalı otomobiller de kazaya karıştı. Otomobillerden birinin lastiği yerinden koptu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda trafik polisi ve ambulans ekibi yönlendirildi.

Avcılar, E-5 yan yolda hızlı gittiği ileri sürülen sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, önce İETT otobüsüne ardından bariyerlere çarptı. (İHA)Avcılar, E-5 yan yolda hızlı gittiği ileri sürülen sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, önce İETT otobüsüne ardından bariyerlere çarptı. (İHA)

Kaza sebebiyle E-5 bir süre trafiğe kapanırken, 2 yaralı ise olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Araçların kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

Avcılar E-5'te zincirleme trafik kazası

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