İstanbul'da akıl almaz olay: Tırı gasp edip "şaka" dediler!

İstanbul'da tekstil yüklü tırı durduran kişiler kendilerini polis olarak tanıtıp şoförü araçtan indirdiler. Ardından silah zoruyla 1,7 milyon lira değerinde top kumaşı gasp ettiler. Emniyette 'şaka yapacaktık' diye ifade verdiler.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 15 Mart 2025

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İstanbul Esenyurt'ta bir tekstil firmasına ait tırı durduran kişiler kendilerini polis olarak tanıtıp şoförü araçtan indirdiler. Ardından silah zoruyla 1,7 milyon lira değerinde top kumaşı gasp ettiler. Yakalanan 5 şüpheli tutuklandı. Olay sırasında kamyon şoförü ve muavinin gözlerini bağlayarak etkisiz hale getiren şüpheliler, emniyette "şaka yapacaktık" diye ifade verdi. Şüphelilerin, kamyonu takip ettikleri anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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