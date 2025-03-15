İçişleri Bakanlığı o anları paylaştı: 6 yıldır aranan sapık yakalandı!
İçişleri Bakanlığı çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 6 yıldır aranan, hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.L. isimli şahsın Karabük'te yakalandığını açıkladı. Bakanlık o anların görüntüsünü de paylaştı.
İçişleri Bakanlığı çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 6 yıldır aranan, hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.L. isimli şahsın Karabük'te yakalandığını açıkladı.
Bakanlık o anların görüntüsünü de paylaştı.