Gibi 6. sezon 1. bölüm izle! Gibi dizisi yeni sezon ne zaman? İşte oyuncu kadrosu…
Exxen’de yayınlanan Gibi dizisi, 6. sezonuyla seyircisi ile buluşuyor. Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit'in kaleminden çıkan ve dizinin yeni sezonuna dair ilk tanıtım videosu yayınlandı. Peki Gibi 6. sezon 1. bölüm nasıl izlenir? İşte Gibi dizisi yeni sezon oyuncu kadrosu…
Gibi dizisi 6. sezonu 1. bölümü ile izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin ilk bölümüne ait tanıtım fragmanının yayınlanmasıyla birlikte, yeni sezonun yayın tarihi netleşti. Fragman sonrası diziseverlerin merak ettiği Gibi dizisi 6. sezon ne zaman yayınlanacağı oldu. Peki Gibi dizisi yeni sezonu hangi tarihte? İşte diziye dair bilgiler…
GİBİ DİZİSİ 6. SEZONU NE ZAMAN?
Exxen'in dizisi Gibi, 6. sezonuyla geri dönüyor. Absürt mizahı ve kendine has hikayesiyle yeni sezonun ilk bölümü ile 14 Mart'ta izleyicilerle buluşuyor.
GİBİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Gerçekliğin trajikomik yüzüyle hayallerin imkansızlığı bir araya geliyor. Karakterler, kendilerini keşfetmek yerine bilinmezliğe sürüklenmeyi seçerken, seyircilerde onların kaotik dünyasında kayboluyor.