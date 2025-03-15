Gibi 6. sezon 1. bölüm izle! Gibi dizisi yeni sezon ne zaman? İşte oyuncu kadrosu…

Giriş Tarihi: 15 Mart 2025 15:51

Gibi dizisi 6. sezonu 1. bölümü ile izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin ilk bölümüne ait tanıtım fragmanının yayınlanmasıyla birlikte, yeni sezonun yayın tarihi netleşti. Fragman sonrası diziseverlerin merak ettiği Gibi dizisi 6. sezon ne zaman yayınlanacağı oldu. Peki Gibi dizisi yeni sezonu hangi tarihte? İşte diziye dair bilgiler…