Giriş Tarihi: 15 Mart 2025 16:29

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Gedelli'de Ramazan ayı başlıyor. Süleyman, Kaya ailesini daha yakından tanımaya başlar ve ağılı ziyaret eder. Amcaoğullarının icatlarına nasıl bir tepki vereceği merak konusu olurken, Selma, bebeğini amcaoğullarına emanet eder. Bu sırada Ramazan, Güneş'i başka bir bebekle karıştırır. Güneş'in akıbeti ise büyük bir soru işareti oluşturur. Ayrıca, Veysel sınav için ders çalışmaya karar verir. Amcaoğulları, Veysel'e ders çalıştırmak için ilginç yöntemler geliştirecektir.