Gönül Dağı 170. bölüm izle! TRT 1 Gönül Dağı dizisinde son bölüm neler oldu?
TRT 1’de yayınlanan Gönül Dağı dizisi 170. bölümü ile izleyiciyle buluşuyor. Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali’nin paylaştığı yapımın yeni bölümünü izlemek isteyenler, dizinin yayın detaylarını takip ediyor. Peki Gönül Dağı dizisinde son bölüm neler oldu? İşte Gönül Dağı 170. bölüm detayları…
Gönül Dağı dizisi bu akşam 170. bölümüyle ekranlara geliyor. Sıcak hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilerin beğenisini kazanan dizi, yeni bölümüyle yine büyük ilgi uyandırıyor. Peki Gönül Dağı dizisinde yeni bölümde neler olacak? İşte merak edilenler…
GÖNÜL DAĞI DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?
Gedelli'de Ramazan ayı başlıyor. Süleyman, Kaya ailesini daha yakından tanımaya başlar ve ağılı ziyaret eder. Amcaoğullarının icatlarına nasıl bir tepki vereceği merak konusu olurken, Selma, bebeğini amcaoğullarına emanet eder. Bu sırada Ramazan, Güneş'i başka bir bebekle karıştırır. Güneş'in akıbeti ise büyük bir soru işareti oluşturur. Ayrıca, Veysel sınav için ders çalışmaya karar verir. Amcaoğulları, Veysel'e ders çalıştırmak için ilginç yöntemler geliştirecektir.
GÖNÜL DAĞI DİZİSİ 170. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Gedelli Kasabası'nda artan iş kazaları, özellikle traktörle yaşananlar, amcaoğullarını yeni bir icat yapmaya yönlendirir. Taner, sürücüsüz ve yapay zeka destekli bir traktör tasarlayarak tahılların ekilip biçilmesini kolaylaştırmayı amaçlar. Büyük umutlarla hazırlanan bu yenilikçi icadın lansmanında ise beklenmedik olaylar yaşanır. Gönül Dağı'nın 170. bölümünde, bu gelişmeler seyirci ile buluşuyor.