Hasan Kalyoncu Üniversitesi ailesi iftar programında bir araya geldi!

Hasan Kalyoncu Üniversitesi ailesi, Ramazan bereketini ve birlik ruhunu yaşatmak için geleneksel iftarda bir araya geldi. İftar yemeğine HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Haluk Kalyoncu ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte üniversite yönetimi ve öğrenciler katıldı.

Giriş Tarihi: 15 Mart 2025

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Gaziantep'te Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin (HKÜ) merkez yemekhanesinde düzenlenen programa, HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Haluk Kalyoncu, Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli, Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Arıöz, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Oğuzeli Kaymakamı Mikail Ersöz, Mütevelli Heyeti Üyeleri, akademik, idari personel ve öğrenciler katıldı.



Programda konuşan Haluk Kalyoncu, "Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 2008'de Gaziantep'e vefa borcumuzun bir göstergesi olarak kuruldu. HKÜ olarak Ramazan ayının manevi ve toplumsal değerlerine büyük önem veriyoruz. Bugün de hep birlikte olmanın büyük bir mutluluğunu paylaşıyoruz. Üniversitemiz, akademik bilgisi ve mesleki donanımıyla fark yaratan, milli değerlere bağlı, ahlaki ilkeleri benimseyen gençler yetiştirmeyi misyon edinmiştir ve Türkiye'nin geleceğinin biçimlenmesine katkı sağlamaya devam etmektedir" dedi.

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