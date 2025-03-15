Kız öğrenciyi kalçasından bıçaklayıp böyle gasp etti! Saldırgan yakalandı
Ankara'da 15 yaşındaki kız öğrenciyi bıçaklayarak gasp eden saldırgan, 8 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından yakalandı. Gasp anı saniye saniye kameraya yansıdı.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 15 yaşındaki kız öğrenci okuldan çıktıktan sonra durakta gasp edildi.
Otobüs bekleyen kalçasından bıçaklayıp telefon ile parasını gasp eden S.P. (46), Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarının incelemesinin ardından Cahar Dudayev Parkı'nda yakalanarak gözaltına alındı.
Saldırıya uğrayan 15 yaşındaki öğrencinin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.