Giriş Tarihi: 15 Mart 2025 16:46

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 15 yaşındaki kız öğrenci okuldan çıktıktan sonra durakta gasp edildi.

Otobüs bekleyen kalçasından bıçaklayıp telefon ile parasını gasp eden S.P. (46), Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarının incelemesinin ardından Cahar Dudayev Parkı'nda yakalanarak gözaltına alındı.