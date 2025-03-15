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Kız öğrenciyi kalçasından bıçaklayıp böyle gasp etti! Saldırgan yakalandı

Ankara'da 15 yaşındaki kız öğrenciyi bıçaklayarak gasp eden saldırgan, 8 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından yakalandı. Gasp anı saniye saniye kameraya yansıdı.

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Kız öğrenciyi kalçasından bıçaklayıp böyle gasp etti! Saldırgan yakalandı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 15 yaşındaki kız öğrenci okuldan çıktıktan sonra durakta gasp edildi.

Otobüs bekleyen kalçasından bıçaklayıp telefon ile parasını gasp eden S.P. (46), Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarının incelemesinin ardından Cahar Dudayev Parkı'nda yakalanarak gözaltına alındı.

15 yaşındaki kız öğrenciyi kalçasından bıçaklayan saldırgan yakalandı15 yaşındaki kız öğrenciyi kalçasından bıçaklayan saldırgan yakalandı

Saldırıya uğrayan 15 yaşındaki öğrencinin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

15 yaşındaki kız öğrenciyi kalçasından bıçaklayan saldırgan yakalandı15 yaşındaki kız öğrenciyi kalçasından bıçaklayan saldırgan yakalandı

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.