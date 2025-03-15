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Diyarbakır'da korkunç olay! Kadın öğretmeni yumruklayıp sırtından bıçakladı

Diyarbakır'da, ilkokul öğretmeni S.A.F. isimli kadın, okul çıkışında 42 yaşındaki M.E.'nin yumruklu ve bıçaklı saldırısına uğradı. İki bıçak darbesiyle yaralanan öğretmen tedavi altına alındı. Birçok suç kaydı olan zanlı gözaltına alındı.

DHA
DHA
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Diyarbakır’da korkunç olay! Kadın öğretmeni yumruklayıp sırtından bıçakladı

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. Akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen M.E., okul çıkışı Hürriyet İlkokulu'nda 2'nci sınıf öğretmenliği yapan S.A.F. isimli kadın öğretmene saldırdı.

Önce yumruk darbesi alan öğretmen daha sonra sırtından 2 bıçak darbesiyle yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğretmen, ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diyarbakır'da bir şahıs kadın öğretmeni yumruklayıp sırtından bıçakladı. (DHA)Diyarbakır'da bir şahıs kadın öğretmeni yumruklayıp sırtından bıçakladı. (DHA)

Yaralı öğretmenin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, M.E. gözaltına alındı. M.E.'nin bıçak ve diğer suç aletlerini izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma suçundan arandığı belirlendi. Soruşturma sürüyor.

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