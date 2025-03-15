Diyarbakır’da korkunç olay! Kadın öğretmeni yumruklayıp sırtından bıçakladı

Giriş Tarihi: 15 Mart 2025 15:04

Önce yumruk darbesi alan öğretmen daha sonra sırtından 2 bıçak darbesiyle yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğretmen, ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diyarbakır'da bir şahıs kadın öğretmeni yumruklayıp sırtından bıçakladı. (DHA)

Yaralı öğretmenin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, M.E. gözaltına alındı. M.E.'nin bıçak ve diğer suç aletlerini izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma suçundan arandığı belirlendi. Soruşturma sürüyor.