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Ehliyet sınavında şaşkına çeviren kopya düzeneği! İç çamaşırına sakladı yakayı ele verdi: 2 gözaltı

Tunceli'de iç çamaşırına sakladığı telefon ve dinleme cihazıyla kopya çeken sürücü adayı ile ona kopya veren kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

DHA
DHA
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Ehliyet sınavında şaşkına çeviren kopya düzeneği! İç çamaşırına sakladı yakayı ele verdi: 2 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücü belgesi yazılı sınavına giren kişinin üzerinde kopya düzeneği olduğu ihbarıyla çalışma başlattı.

Ehliyet sınavına iç çamaşırındaki kopya düzeneği ile girdi; 2 gözaltı. (DHA)Ehliyet sınavına iç çamaşırındaki kopya düzeneği ile girdi; 2 gözaltı. (DHA)

İÇ ÇAMAŞIRINA KOPYA DÜZENEĞİNİ SAKLADI

Kopya düzeneğiyle sınava girmeye çalışırken yakalanan şüphelinin üst aramasında, iç çamaşırına gizlenmiş cep telefonu ve kulak içine yerleştirilmiş mikro ses aktarma cihazı ele geçirildi.

Ehliyet sınavına iç çamaşırındaki kopya düzeneği ile girdi; 2 gözaltı. (DHA)Ehliyet sınavına iç çamaşırındaki kopya düzeneği ile girdi; 2 gözaltı. (DHA)

2 GÖZALTI

Kopya düzeneğiyle bir araçtan bilgi aktaran şüpheli de tespit edilip yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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