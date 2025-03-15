Giriş Tarihi: 15 Mart 2025 17:16

(Kaynak: Atv)

CAN BORCU DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Handan, kızının hayatıyla tehdit edilmesi üzerine köşeye sıkıştı ve Mehmet'in Doğa hakkında kendisine söylediği en önemli gerçeği Emel'e açıklamak zorunda kaldı. Ailesini bir arada tutmaya çalışan Yaşar, tüm çabalarına rağmen Şükran'ı eve döndüremedi. Ancak, Handan'ın Emel'e söylediği gerçek, Mehmet'i derinden sarsarak, Emel ile yüzleşmesine neden oldu. Emel'in sunduğu teklif ise Mehmet'i büyük bir şaşkınlığa uğrattı.

Emel, boş durmadı ve oyununu bir adım öteye taşıyarak Doğa'nın biyolojik babası Yekta'yı buldu. Yekta'ya, Mehmet'ten intikam alması için bir teklif sundu. Ancak bu, Handan ve Mehmet için tek tehlike değildi. Dayı Hakan, elindeki görüntülerle Handan'ı tehdit ederek, Mehmet'i köşeye sıkıştırdı. Rüzgar'ı korumak için her şeyini riske atmaya kararlı olan Mehmet, Handan'a söz verdi.

Doğa ve Rüzgar arasındaki gerginlik ise yavaşça yumuşamaya başladı. Eko, Doğa'nın annesiyle ilgili afişleri yapan kişinin Biricik olduğunu fark etti. Eko'nun, sevgilisi ve arkadaşları arasında kalan bu gerçekle nasıl yüzleşeceği merak konusu oldu.