Donatella Versace 30 yıllık görevini bırakıyor!
Versace’nin kreatif direktörü Donatella Versace, yaklaşık 30 yılın ardından görevinden ayrılıyor.
İtalya'nın Milano kentinde 1978 yılında kurulan ünlü moda evi Versace'nin kreatif direktörü Donatella Versace, yaklaşık 30 yılın ardından görevinden ayrılıyor.
1997 yılından bu yana bu pozisyonda bulunan Versace, kardeşi Gianni'nin öldürülmesinin ardından markanın başına geçmişti. 69 yaşındaki tasarımcının yerine Miu Miu'nun eski tasarım direktörü Dario Vitale geçeceği açıklandı. Versace, Vitale'ye övgü yağdırdı.