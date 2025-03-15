Bakanlık tarafından alkollü araç kullanımına karşı hazırlanan yönetmelik Resmi Gazete'de!

Bakanlık tarafından hazırlanan yönetmelikle, motorlu araçlarda alkol kilidi kurulum ön hazırlığı ve gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sistemine ilişkin idari şartlar hakkında usul ve esaslar belirlendi.

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Giriş Tarihi: 15 Mart 2025

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik yürürlüğe girdi.Yönetmelikle, motorlu araçlarda alkol kilidi kurulum ön hazırlığı ve gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sistemine ilişkin idari şartlar hakkında usul ve esaslar belirlendi.



"Alcolock" olarak adlandırılan sistemle, sürücü aracını çalıştırmadan önce alkolmetreye üfleyerek kandaki alkol seviyesini ölçtürmek zorunda olacak. 25 saniye içinde gelecek sonuçta alkol oranının yüksek çıkması halinde sistem motorun çalışmasına izin vermeyecek. Sahtekarlığı önlemek için parmak izi tanıma, yüz algılama veya dijital fotoğraf teknolojilerinin kullanılacak.

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