Antalya'da şüpheli ölüm: Cezaevinden izne çıkmıştı!

Cezaevinden izinli çıkan Nermin Küçükzeybek, boş arazide ölü bulundu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 15 Mart 2025

Paylaş





ABONE OL

Antalya Muratpaşa'da boş bir arazi içerisinde bir kadının hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu o sırada bölgede devriye gezmekte olan polis ekiplerine bildirdi. Polisin haber vermesi ile olay yerine giden sağlık ekipleri, Nermin Küçükzeybek'in (26), hayatını kaybettiğini belirledi.



Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Küçükzeybek'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Bu esnada durumu haber alarak olay yerine gelen Nermin Küçükzeybek'in yakınları gözyaşlarına boğuldu.



Nermin Küçükzeybek'in ölüm nedeni otopsini ardından belli olacak. Nermin Küçükzeybek'in cezaevinden bir süre önce izinli çıktığı belirtildi. Ekipler bölgedeki MOBESE kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Çok yönlü çalışma sürüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN