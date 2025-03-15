Ankara'da korkunç olay: Tartıştığı erkek arkadaşını ağabeyi öldürdü!

Şehir dışına çıkma isteğini reddeden erkek arkadaşı İ.D. ile tartışan H.Ç.A. isimli kadın, ağabeyi M.Ç.'yi çağırdı. M.Ç. ile İ.D. arasında tartışma çıktı. M.Ç. eline aldığı silahla İ.D.'ye ateş açtı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 15 Mart 2025

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Ankara Sincan'da yaşayan H.Ç.A. isimli kadın, şehir dışına çıkma isteğini reddeden erkek arkadaşı İ.D. ile tartıştı. H.Ç.A. ağabeyi M.Ç.'yi çağırdı. M.Ç. ile İ.D. arasında tartışma çıktı. M.Ç. eline aldığı silahla İ.D.'ye ateş açtı.



Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden polis ve sağlık ekipleri, İ.D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, ağabey M.Ç.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili konuşan komşulardan Mustafa Batuhan Özdemir, "Duyduğumuz kadarıyla kadın dulmuş. Ona da saplantılı bir kişi varmış ve evine gelmiş. 5 ila 6 el silah sıkılmış. Kadının kızının peşinden koşarken 'Anne' diye seslendiğini duyduk. Duyduğum kadarıyla cinayeti işleyen kadının ağabeyiymiş" dedi.

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