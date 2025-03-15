51 yaşındaki oyuncu Şinasi Yurtsever kansere yenik düştü: Eşi Ferihan Kaya'nın paylaşımı yürek burktu!

Türkiye, 51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Şinasi Yurtsever’e ağladı. Ünlü ismin, hikayesi ise yürekleri dağladı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 15 Mart 2025

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Yurtsever, geçen yıl mide kanserini atlattı. Fakat 15 gün önce zatürreye yakalandı. Kanser nüksedince kurtarılamadı.Yurtsever'in cenazesi, bugün öğle namazını müteakip Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nden kaldırılacak.

"EŞ"SİZ VEDA

Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, 18 yıllık eşi Ferihan Kaya'ya aşkını her yerde haykırıyordu. Şimdi de hayat arkadaşını kaybeden eşinden veda mesajı geldi: "Sevgilim, arkadaşım, dostum. Onsuz bir hayatı düşünemiyorum" paylaşımı binlerce yorum, on binlerce beğeni aldI.

Kardeş Payı, İşler Güçler, Yabancı Damat, Düğün Dernek, Çalgı Çengi ve İlk Buluşma gibi projelerle tanıdığımız ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında mide kanserine yenik düştü.



Şinasi Yurtsever'in vefatı sanat camiasını yasa boğdu. Ölümünün ardından Yurtsever'in sosyal medya paylaşımları da gündeme geldi. Yurtsever'in 18 yıl boyunca aynı yastığa baş koyduğu eşi Ferihan Kaya ile paylaşımı yürek burktu. "Sevgilim, arkadaşım, dostum, biricik eşimle 18 yılı doldurduk. Onsuz bir hayatı düşünemiyorum. Nice yıllarımız olsun sevgili karım. Allah seni başımdan eksik etmesin. Baş tacım" sözleri herkesi duygulandırdı.



CENAZE TÖRENİ BUGÜN

Bu arada Zafer Algöz Şinasi Yurtsever'in hayatını kaybettiğini, "Yine ailemizden birini kaybettik. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin" sözleriyle duyurmuştu. Ancak Zafer Algöz, Şinasi Yurtsever paylaşımını apar topar sildi.



Merhumun cenazesi bugün saat 11.00'de AKM'de gerçekleşecek anma töreninin ardından öğle namazına müteakip Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze törenini müteakip Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilecek.

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