Çiçeği burnunda Doktor Gizem Demir'in boynundaki şişlikle dünyası başına yıkıldı!

Gizem Demir (29), Makedonya’da tıp okurken Erasmus ile İstanbul’a geldi. Fakat boynundaki bir şişlik ile hayatı değişti.Önce enfeksiyon zannedildi. Ama kan kanseri olduğu tespit edildi. Tek çare, ilik nakliydi. Gizem, “Ne olur kök hücre donörü olun” dedi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 15 Mart 2025

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Makedonya'da tıp fakültesi okurken pandemi dönemi Erasmus ile İstanbul Tıp Fakültesi'ne intörn olarak gelen Dr. Gizem Demir (29), şimdi doktor olarak dolaştığı o koridorlarda, hasta olarak ilik nakli olacağı günü bekliyor.



Çiçeği burnunda Doktor Gizem Demir, hastalara şifa olmayı hayal ederken birkaç ay önce aldığı lösemi teşhisiyle alt üst oldu. Dr. Demir, Makedonya Goce Delcev Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okurken 2022'de Erasmus ile intörn olarak İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'ne geldi. Mezun olduktan sonra Makedonya'da aile hekimliği kliniği açmayı ve daha sonra uzmanlık sınavlarına girerek göz hekimi olmayı hayal ederken boynunda fark ettiği bir şişlik ile hayatı tamamen değişti.



BOYNUM AĞRIMIŞTI

Önce enfeksiyon nedeniyle lenf büyümesi diye düşünüldü. Ancak enfeksiyon testlerinin hepsi negatif çıktı. Bunun üzerine İstanbul Tıp Fakültesi'ndeki hocası ve Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Nihat Aksakal'a danışan Dr. Demir, hocasına ameliyat olmaya karar verdi. Büyüyen lenf bezi çıkarıldı, biyopsi yapıldı.



Aldığı teşhisin 'T hücreli Akut Lenfoblastik Lösemi (T hücreli ALL)' olduğunu öğrendiğinde şok geçiren genç hekim, şimdi doktor olarak dolaştığı o hastanede hasta olarak şifa bekliyor. Dr. Demir, "Fitness yaparken boynumda küçük bir ağrı gibi bir şey oldu. Boynum tutuldu sandım önce ama küçük bir lenf geldi elime. Radyolojik tetkiklerim enfeksiyon tahlillerim hepsi temiz çıktı. İstanbul'a geldim ve Nihat Hocam eksizyonel biyopsi şeklinde çıkarttı. 20 gün sonra teşhis çıkınca ne yapacağımı şaşırdım. Dünya başıma yıkıldı o an" dedi.



Dr. Demir, 3 aydır hiç dışarı çıkamadığı hastane odasında, aldığı ağır kemoterapilerle hayata tutunmaya çalışıyor.

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