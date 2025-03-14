Yemekteyiz kim birinci oldu? 14 Mart Yemekteyiz 150 Bin TL’yi kim aldı? İşte büyük ödülü kazanan yarışmacı...

Giriş Tarihi: 14 Mart 2025 19:13

Yemekteyiz programında haftanın final bölümü yayınlandı. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada, büyük ödülün sahibi belli oldu. Peki Yemekteyiz'in kazananı kim oldu? Büyük ödülü hangi yarışmacı kazandı? İşte merak edilenler…