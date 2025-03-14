Yemekteyiz kim birinci oldu? 14 Mart Yemekteyiz 150 Bin TL'yi kim aldı? İşte büyük ödülü kazanan yarışmacı...
TV8'de yayınlanan Yemekteyiz yarışması final bölümünde 150 Bin TL’yi kazanan yarışmacı belli oldu. Bir hafta boyunca yeteneklerini sergileyen yarışmacılar, büyük ödül için son kez mutfakta mücadele etti. Peki 14 Mart Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte puan durumu.
Yemekteyiz programında haftanın final bölümü yayınlandı. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada, büyük ödülün sahibi belli oldu. Peki Yemekteyiz'in kazananı kim oldu? Büyük ödülü hangi yarışmacı kazandı? İşte merak edilenler…
YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?
Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Yemekteyiz yarışması, 14 Mart 2025 Cuma günü hafta finali ile izleyici karşısına çıkıyor. Hafta boyunca her gün yayınlanan programda, bugün final heyecanı yaşanacak. Bölümün sonunda, hafta boyunca en yüksek puanı toplayan yarışmacı birinciliği kazanacak.
14 MART YEMEKTEYİZ BÜYÜK ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi, Egemen Bey oldu.