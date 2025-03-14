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Antalya'da iki kadın mezarda iskambil oynadı! Görüntülere tepki yağdı

Antalya'da mezarda iskambil oynayan kadınların görüntüsü sosyal medyada tepkilere neden oldu. Durumu fark eden güvenlik görevlileri, kadınları mezarlık dışına çıkardı.

DHA
DHA
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Antalya’da iki kadın mezarda iskambil oynadı! Görüntülere tepki yağdı

Antalya'da yabancı uyruklu 2 kadının mezar taşlarının üzerine oturup iskambil kağıdı oynayarak kola içtiği anlara ilişkin çekip sosyal medyadan paylaştıkları görüntüler tepki çekti.

Mezar taşında iskambil skandalı: O görüntüler tepki topladı!




Muratpaşa ilçesindeki Andızlı Mezarlığı'na 1 hafta kadar önce akşam saatlerinde gelen yabancı uyruklu 2 kadın, fotoğraf çekmeye başladı.



Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil kağıdı oynayan ve kola içen 2 kadın, kayda aldıkları o görüntü ve fotoğrafları da sosyal medya hesaplarında paylaştı. Durumu fark eden güvenlik görevlileri, kadınları mezarlık dışına çıkardı. Kadınların paylaşımları sosyal medyada tepki çekti.

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