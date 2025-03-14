Antalya'da iki kadın mezarda iskambil oynadı! Görüntülere tepki yağdı
Antalya'da mezarda iskambil oynayan kadınların görüntüsü sosyal medyada tepkilere neden oldu. Durumu fark eden güvenlik görevlileri, kadınları mezarlık dışına çıkardı.
Antalya'da yabancı uyruklu 2 kadının mezar taşlarının üzerine oturup iskambil kağıdı oynayarak kola içtiği anlara ilişkin çekip sosyal medyadan paylaştıkları görüntüler tepki çekti.
Muratpaşa ilçesindeki Andızlı Mezarlığı'na 1 hafta kadar önce akşam saatlerinde gelen yabancı uyruklu 2 kadın, fotoğraf çekmeye başladı.
Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil kağıdı oynayan ve kola içen 2 kadın, kayda aldıkları o görüntü ve fotoğrafları da sosyal medya hesaplarında paylaştı. Durumu fark eden güvenlik görevlileri, kadınları mezarlık dışına çıkardı. Kadınların paylaşımları sosyal medyada tepki çekti.