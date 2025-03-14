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Tuzla'da yangın alarmı! Sanayi Bölgesi'nden dumanlar yükseldi

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın çıktı. Açık alandaki paletlerde çıkan ve kimyasal madde üretimi yapılan fabrikaya sirayet eden yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Tuzla’da yangın alarmı! Sanayi Bölgesi’nden dumanlar yükseldi

Tuzla'da Orhanlı Mahallesi Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kimyasal madde üretimi yapılan fabrikanın dış bölümünde yangın çıktı.

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın paniği

Paletlerin ve motor parçalarının bulunduğu bölgeye sıçrayan yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Fabrikaya da sirayet eden yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.