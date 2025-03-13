Şırnak'ta hamilelik tedavisi adı altında sahte işlemler uygulayan doktor tutuklandı!

Silopi'de hamilelik tedavisi adı altında sahte işlemler uygulayan İsmet Besen 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 13 Mart 2025

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Şırnak Silopi'de kadın doğum uzmanı olarak görev yapan İsmet Besen'in (58), çok sayıda kadından tedavi amaçlı para aldığı saptandı. Hamilelik tedavisi adı altında sahte işlemler uyguladığı ortaya çıktı.



İddialar üzerine harekete geçen ekipler, 12 mağdur kadının ifadesini aldı. DNA eşleştirmelerinde şüphelinin hastalarına verdiği fetüslerin, mağdurlara ait olmadığı saptandı. Gözaltına alınan İsmet Besen "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı. MEHMET DEMİRHAN

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