Kırıkkale'de acı olay: Ameliyat sırasında hayatını kaybeden doktordan geriye gelinlikli fotoğrafları kaldı!

Dr. Melike Sargın İlhan (27), geçirdiği böbrek taşı ameliyatında hayatını kaybetti. Yahşihan Belediye Meclisi doktorun hatırasını yaşatmak için İbni Sina Sokağı'nın adını Dr. Melike Sargın İlhan Sokağı olarak değiştirdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 13 Mart 2025

Paylaş





ABONE OL

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimi alan Dr. Melike Sargın İlhan (27), böbrek taşı ameliyatı geçirdi. Hayatını kaybetti.



Genç doktorun ani ölümü herkesi derinden etkiledi. Yahşihan Belediye Meclisi doktorun hatırasını yaşatmak için İbni Sina Sokağı'nın adını Dr. Melike Sargın İlhan Sokağı olarak değiştirdi. İlhan'ın ismi aynı zamanda görev yaptığı hastaneye ulaşan yolun da ismi olarak yaşatılacak. HAKAN GÖKKAYA

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN