Minik Rümeysa'nın midesinden çıkanlar şoke etti!

Şırnak'ta Doktor Selim Özkaya, Rumeysa’ya endoskopi yaptı. Küçük kızın bağırsaklarında ve midesinde bileklik şeklinde yabancı cisimler saptandı. Ameliyata alınan Altundağ’ın bağırsakları ve midesinden 24 adet renkli oyuncak mıknatıs çıkartıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 13 Mart 2025

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Şırnak'ta Rumeysa Altundağ (4), karın ağrısı şikayeti ile hastaneye kaldırıldı. Doktor Selim Özkaya, Rumeysa'ya endoskopi yaptı. Küçük kızın bağırsaklarında ve midesinde bileklik şeklinde yabancı cisimler saptandı.



Ameliyata alınan Altundağ'ın bağırsakları ve midesinden 24 adet renkli oyuncak mıknatıs çıkartıldı. İlk defa böyle bir vaka ile denk geldiklerini belirten Özkaya, aileleri uyardı: Bu oyuncakları evinizden uzak tutun.

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