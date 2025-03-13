Oryantal Tanyeli kimdir? Kanser tedavisi gören Tanyeli kaç yaşında ve nereli?

Pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli, tedavi sürecinde sık sık sağlık durumu hakkında paylaşımlar yapıyordu. Uzun süredir sessiz kalması hayranlarını endişelendirirken, bugün durumunun ağırlaştığı ve entübe edildiği öğrenildi. Peki Tanyeli kimdir, kaç yaşında? İşte Tanyeli’nin biyografisi…

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 14:45

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Oryantal Tanyeli, sağlık problemleriyle gündeme geliyor. Uzun süredir kanser tedavisi gören ünlü sanatçı entübe edilmesiyle hayatı ve kariyeri hakkında araştırmalar da arttı. Peki Tanyeli kimdir ve nereli? İşte merak edilenler…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv) ORYANTAL TANYELİ KİMDİR? Gerçek adı Öznur Kral olan Tanyeli, 1 Ocak 1972'de İzmir'de doğdu. Küçük yaşlardan itibaren dansa ilgi duyan sanatçı, zamanla oryantal dünyasının en tanınan isimlerinden biri haline geldi. Zorlu bir çocukluk geçiren Tanyeli, hayatın erken döneminde karşılaştığı engellere rağmen dans tutkusundan vazgeçmedi. 1980'li yıllarda sahneye adım atan yetenekli dansçı, özgün tarzı ve enerjik performanslarıyla büyük beğeni topladı.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv) Sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda da başarı elde eden Tanyeli, çeşitli televizyon programlarında ve festivallerde sahne alarak oryantal sanatını geniş kitlelere tanıttı. Aynı zamanda dans eğitmenliği yaparak genç yeteneklere ilham verdi. 2020'li yıllarda sağlık sorunlarıyla mücadele eden sanatçıya pankreas kanseri teşhisi kondu. Tanyeli, hastalığı süresince güçlü duruşuyla sevenlerine ilham olmaya devam etti.