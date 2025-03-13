16 yaşındaki genç hayatını kaybetmişti! Bahçelievler’deki silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 14:36

Bahçelievler'de 1 kişinin öldüğü 2 kişinin ise yaralandığı silahlı saldırı anbean kameraya yansıdı. (DHA)

PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ

16 yaşındaki H.A. ve 2 arkadaşının yaralandığı saldırı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Şüpheli 3 kişi kaldırımda bekleyenlerin yanına yaklaşarak yanlarında bulunan silahlarla peş peşe ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi burada yaptı. Silahlı saldırı sonrası sokakta toplanan kalabalık ne olduğunu anlamaya çalışırken yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.