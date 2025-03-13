16 yaşındaki genç hayatını kaybetmişti! Bahçelievler'deki silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Bahçelievler'deki silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 3 şüphelinin kaldırımda bekleyenlere peş peşe ateş ettiği silahlı saldırıda 1 kişi ölmüş, 2 kişi ise yaralanmıştı.
İstanbul Bahçelievler'de bulunan Zafer Mahallesi Dizdar Sokakta 6 Mart Perşembe günü akşam saatlerinde kaldırımda bekleyenlere silahlı saldırı düzenlendi.
PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ
16 yaşındaki H.A. ve 2 arkadaşının yaralandığı saldırı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Şüpheli 3 kişi kaldırımda bekleyenlerin yanına yaklaşarak yanlarında bulunan silahlarla peş peşe ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi burada yaptı. Silahlı saldırı sonrası sokakta toplanan kalabalık ne olduğunu anlamaya çalışırken yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
SALDIRI ANI KAMERADA
Saldırı sonrası H.A.' nın yere düşmesi ve saldırganların olay yerinden koşarak kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde silahlı saldırıya uğrayan H.A.'nın yere düştüğü anlar görülüyor. Bu sırada silahlı saldırıda bulunan şüphelinin koşarak olay yerinden kaçtığı anlar da görüntülerde yer alıyor.