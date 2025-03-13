TAKVİM yazmıştı: 2023 yılındaki bot kazası geçirmişlerdi! Vuslat Sabancı Ali Sabancı'yı affetmiyor...

Vuslat Sabancı, 2023 yılındaki bot kazasından Ali Sabancı’yı sorumlu tutuyordu. Defalarca yüzünden operasyon geçiren Vuslat Hanım, ayrılık kararı aldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 13 Mart 2025

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İş insanı Ali Sabancı, eşi Vuslat Doğan Sabancı ve iki çocuğuyla birlikte 24 Ağustos 2023 tarihinde Yunanistan'ın Leros Adası'nda botlarıyla kayalıklara çarpmıştı. Kazadan sonra ölümden dönen Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın ilişkilerinde de sorunlar başlamıştı.



TAKVİM o günlerde çiftin ayrılma ihtimalini öne çıkarmıştı. Çünkü Vuslat Sabancı, kaza nedeniyle Ali Sabancı'ya büyük öfke duyuyordu. Yüzündeki ağır izler nedeniyle ilişkileri her geçen gün kötüye gitti.



Defalarca ameliyat geçiren Vuslat Sabancı, aylarca New York'ta kalmıştı. Psikolojisi de bozulan Vuslat Hanım'ın Ali Sabancı'dan ayrılmak için avukatlarına tam yetki verdiği iddia edildi. Ayrılık olayıyla ilgili resmi açıklamanın da kısa bir süre içinde yapılacağı belirtildi.



Bu arada çifte yakın kaynaklar, "Vuslat hanım, kaza nedeniyle Ali Bey'i suçluyordu. Çünkü yüzündeki hasar onu çok etkilemişti. Bunun boşanma sürecine kadar gideceğini pek beklemiyorduk. Ancak maalesef çift ayrılık için hazırlıklara başladı" dedi.



TAKVİM YAZMIŞTI

TAKVİM, 2023'ün Kasım ayında birçok kez Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı'nın kaza sonrası evliliklerinde kriz olduğuna dikkat çekmişti. Çiftten de hiçbir yalanlama gelmemişti.

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