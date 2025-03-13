İstanbul'da yaşlı çift dolandırıcı kurbanı oldu!

Yaşlı çift, telefon dolandırıcılarına kandı. Tam 650 bin Euro yani 26 milyon TL’lik birikimlerini kaptırdı. Şoka uğrayan Öğün çifti, “Biz yandık siz yanmayın” deyip vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 13 Mart 2025

Paylaş





ABONE OL

İstanbul Silivri'de yaşayan Zennure ve Arif Öğün çifti yıllarca Almanya'da çalıştı. Emekli olduktan sonra Türkiye'ye dönüş kararı aldı. Ancak bir anda dolandırıcıların arasında kaldı. Kendini polis olarak tanıtan çeteye inanan çift, değeri 13 milyon TL olan 2,5 katlı villalarını ve 3 arsalarını sattı.



Banka hesaplarını da boşaltan çift, toplamda 650 bin Euro dolandırıldı. "Hakan Polis" ve "Yusuf Akkuş" isimlerini kullanan çete üyeleri parayı aldı ve kayıplara karıştı. Şoka uğrayan çift, "Avrupa'da çalışıp kazandık, ülkemizde dolandırıldık" diyerek dert yandı. Ekipler dolandırıcıları her yerde arıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN