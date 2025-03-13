Aydın'da korkunç olay! İnternet fenomeni başından vurulmuş halde bulundu!

Tiktok fenomeni Meltem Menteşeli, eşi R.M.’ye ait aracın yanında 13 kurşunla öldürülmüş halde bulundu. Gizemli ölümle ilgili R.M. ve 3 kişi gözaltına alındı. M.E. ise firari olarak aranıyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 13 Mart 2025

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Tüyler ürperten cinayet, önceki akşam saatlerinde Aydın Bozdoğan'daki Madran Mahallesi Kale mevkisinde meydana geldi. Yol kenarında otomobilin yanında bir kadını kanlar içerisinde gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



Yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 4 çocuk annesi Meltem Menteşeli'nin (35) hayatını kaybettiğini tespit etti. Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın ardından şüpheli veya şüphelileri yakalamak, olayı aydınlığa kavuşturmak için çalışma başlattı.



AĞAÇ KESİM İŞLERİYLE UĞRAŞIYORMUŞ

Menteşeli'nin eşi R.M. ve T.A, B.G. ile F.Ö. gözaltına alındı. Firari M.E'yi ise arama çalışmalarının sürdüğü anlaşıldı. Menteşeli'nin eşi ile birlikte ormanda ağaç kesim işleri ile uğraştığı, ayrıca Tiktok fenomeni olduğu ortaya çıktı. Menteşeli'nin sosyal medyada yaptığı paylaşımlara binlerce beğeni aldığı, son paylaşımını ise ölmeden saatler önce yaptığı belirlendi. Genç kadın, dün Karabağlar Mahallesi'nde gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

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