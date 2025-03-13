Kadraj Galeri Kadraj İkon Merkür Retrosu tarihleri ve burçlara etkisi: 2025 Mart ayı retro ne zaman başlayacak, hangi tarihte bitiyor?

Merkür Retrosu tarihleri ve burçlara etkisi: 2025 Mart ayı retro ne zaman başlayacak, hangi tarihte bitiyor?

Merkür Retrosunun ne zaman başlayacağı, astrolojiyle ilgilenenlerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Merkür Retrosu, Ay Tutulması ve Güneş Tutulması gibi gökyüzü olaylarıyla birlikte gündemde olan bu konuya dair araştırmalar hız kazandı. Son hesaplamalar doğrultusunda Merkür Retrosu'nun tarihleri netleşti. Peki Merkür Retrosu hangi burçları etkileyecek? İşte tarihler ve detaylar…

Giriş Tarihi: 13.03.2025 08:42 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 08:42
Merkür Retrosu tarihleri ve burçlara etkisi: 2025 Mart ayı retro ne zaman başlayacak, hangi tarihte bitiyor?

Mart ayının gelmesiyle birlikte Merkür Retrosu tarihlerine olan ilgi de arttı. 3 Mart saat 12.04'te Merkür, Koç burcuna geçiş yapacak. Ardından, 15 Mart saat 09.46 itibarıyla Koç burcunda geri hareketine başlayacak. Astrolojiye ilgi duyanlar, Merkür Retrosunun burçlar üzerindeki etkilerini yakından takip ediyor. Koç burcunda gerçekleşen bu Retro, düşünce yapısına ve iletişim tarzına hareketlilik ve doğrudanlık katacak. Peki Merkür Retrosu etkileri neler? İşte merak edilenler…

Merkür Retrosu tarihleri ve burçlara etkisi: 2025 Mart ayı retro ne zaman başlayacak, hangi tarihte bitiyor?

ASTROLOJİDE RETRO NEDİR?

◽ Gezegenler, belirli bir düzen içinde yörüngelerinde hareket eder. Ancak zaman zaman bu hareketlerin hızında değişiklikler meydana gelebilir. Astrolojide "retro", bir gezegenin gerilemesi ya da geri gitmesi olarak tanımlanır.

◽ Aslında gezegenin yön değiştirmesi söz konusu değildir, ancak Dünya'dan bakıldığında yavaşlayarak geri hareket ediyormuş gibi görünür. Bu durum, astrolojik etkileri nedeniyle büyük önem taşır.

Merkür Retrosu tarihleri ve burçlara etkisi: 2025 Mart ayı retro ne zaman başlayacak, hangi tarihte bitiyor?

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

◽ 2025 yılına ait Merkür retrosunun etkileri, Şubat ayının ortalarına doğru hissedilmeye başlamadan önce, Mart ayında dikkat çeken bir döneme işaret edecek. Bu gökyüzü olayı, 15 Mart 2025'te saat 09:46 itibarıyla Koç burcunda başlayacak. Merkür'ün geri hareketi, 7 Nisan 2025 tarihine kadar sürecek ve bu süreç boyunca çeşitli astrolojik etkiler gündeme gelecek.

Merkür Retrosu tarihleri ve burçlara etkisi: 2025 Mart ayı retro ne zaman başlayacak, hangi tarihte bitiyor?

◽ Bu süreçte iletişimde aksaklıklar, ani kararlar konusunda zorluklar ve teknolojiyle ilgili sorunlar artış gösterebilir. Aynı zamanda, seyahat planlarında beklenmedik aksilikler yaşanma ihtimali de yüksektir.

Merkür Retrosu tarihleri ve burçlara etkisi: 2025 Mart ayı retro ne zaman başlayacak, hangi tarihte bitiyor?

2025 MERKÜR RETROSU ETKİLERİ NELER?

◽ Sabah'ta yayımlanan habere göre, Merkür retrosu genellikle iletişim konularında dikkatli olunması gereken bir süreci işaret eder. Bu dönemde sabırsızlık ve aceleci kararlar alma eğilimi artabilir. Kişisel ve profesyonel ilişkilerde yanlış anlaşılmalar ve iletişim sorunları yaşanabilir.