Merkür Retrosu tarihleri ve burçlara etkisi: 2025 Mart ayı retro ne zaman başlayacak, hangi tarihte bitiyor?

ASTROLOJİDE RETRO NEDİR?

◽ Gezegenler, belirli bir düzen içinde yörüngelerinde hareket eder. Ancak zaman zaman bu hareketlerin hızında değişiklikler meydana gelebilir. Astrolojide "retro", bir gezegenin gerilemesi ya da geri gitmesi olarak tanımlanır.

◽ Aslında gezegenin yön değiştirmesi söz konusu değildir, ancak Dünya'dan bakıldığında yavaşlayarak geri hareket ediyormuş gibi görünür. Bu durum, astrolojik etkileri nedeniyle büyük önem taşır.