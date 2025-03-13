Merkür Retrosu tarihleri ve burçlara etkisi: 2025 Mart ayı retro ne zaman başlayacak, hangi tarihte bitiyor?
Merkür Retrosunun ne zaman başlayacağı, astrolojiyle ilgilenenlerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Merkür Retrosu, Ay Tutulması ve Güneş Tutulması gibi gökyüzü olaylarıyla birlikte gündemde olan bu konuya dair araştırmalar hız kazandı. Son hesaplamalar doğrultusunda Merkür Retrosu'nun tarihleri netleşti. Peki Merkür Retrosu hangi burçları etkileyecek? İşte tarihler ve detaylar…
Giriş Tarihi: 13.03.2025 08:42
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 08:42