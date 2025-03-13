HBO Max Türkiye’ye ne zaman gelecek? BluTV’i alan HBO Max fiyatları ne kadar? İşte üyelik detayları

Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 16:36

HBO Max, platformu BluTV'nin yerine geçeceği kesinleşti. HBO Türkiye, sadece HBO Max dizilerini değil, aynı zamanda BluTV'nin mevcut içeriklerini, Warner Bros., DC Universe ve discovery+ gibi platformların yapımlarını da izleyicilerle sunması planlanıyor. Peki HBO üyelik fiyatları kaç TL? İşte konuya dair son durum.