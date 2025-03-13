HBO Max Türkiye'ye ne zaman gelecek? BluTV’i alan HBO Max fiyatları ne kadar? İşte üyelik detayları
HBO Max, Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor. Warner Bros'un BluTV'nin haklarını satın alarak, dijital platformunu Türkiye'de kullanıma sunmaya karar verdi. HBO Max üyelerine aylık ve yıllık olmak üzere iki farklı paket seçeneği sunacak. Peki HBO Max Türkiye'ye ne zaman gelecek? HBO fiyatları ne kadar olacak? İşte üyelik bilgileri…
HBO Max, platformu BluTV'nin yerine geçeceği kesinleşti. HBO Türkiye, sadece HBO Max dizilerini değil, aynı zamanda BluTV'nin mevcut içeriklerini, Warner Bros., DC Universe ve discovery+ gibi platformların yapımlarını da izleyicilerle sunması planlanıyor. Peki HBO üyelik fiyatları kaç TL? İşte konuya dair son durum.
HBO MAX TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?
Warner Bros. Discovery, dijital yayın platformu BluTV'yi satın almasının ardından HBO Max'in Türkiye'deki yayınına 15 Nisan 2025'te başlayacak. Bu tarihten itibaren HBO Max Türkiye içerikleri izleyicilerle buluşacak.
HBO MAX FİYATLARI NE KADAR OLACAK?
Max Türkiye Spor İçerikleri:
Eurosport'un geniş içerik yelpazesi, lansman döneminde tüm üyelere açık olacak.
Eylül ayından itibaren spor içerikleri ayrı bir Ek Paket olarak sunulacak.
Spor içeriğinde yer alacak organizasyonlar:
Avustralya Açık, Roland-Garros, Amerika Açık gibi Grand Slam tenis turnuvaları
Giro d'Italia, La Vuelta a España, Tour de France bisiklet turları
Tour de France Kadınlar, 24 Saat Le Mans, Kış Sporları Dünya Şampiyonası ve diğer spor etkinlikleri