Van'da dilenci operasyonu: Duyguları istismar eden yüzlerce kişi yakalandı!

Van'da zabıta ekipleri, vatandaşın duygularını istismar eden 483 dilenciyi yakaladı. Dilencilerin üzerinden ise tam 26 bin 769 TL çıktı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 00:00

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Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kentin işlek caddeleri, cami önleri ve trafik ışıklarında dilencilik yapan kişilere yönelik operasyon yaptı. Ramazan ayını fırsat bilip vatandaşların manevi duygularını istismar ederek haksız kazanç sağlayan 483 dilenci, yakalandı. Şahıslar hakkında işlem yaptı. Dilencilerin üzerinden ise tam 26 bin 769 TL çıktı. Bu para kamuya aktarıldı.

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