Diyarbakır'da iki aile arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga! Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde dehşet anları yaşandı. İki aile arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılardan Şaban G'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 17:32

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Diyarbakır'ın kırsal Kuşlukçayırı Mahallesi'nin Işıklı Mezrası ile Adalar Küme Evleri'nde ikamet eden iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

5 KİŞİ YARALANDI

Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



Yaralılardan Şaban G'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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