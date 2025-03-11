Artvin'deki heyelanda 50 metre sürüklenen evin sahibi konuştu: "Helal para ile yapıp iyi usta bulmuşum"
Artvin’in Hopa ilçesinde meydana gelen heyelanda yapı bütünlüğü bozulmadan yaklaşık 50 metre sürüklendi. Evinde çatlak olmadığını belirten konutun sahibi Hikmet Kapucu, 'Emeklerimize acıdık ama mal mülk geçici yeter ki canımız sağ olsun. Helal para ile yapıp iyi usta bulmuşum.' dedi.
Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen heyelanda yapı bütünlüğü bozulmadan yaklaşık 50 metre sürüklenen 2 katlı eve, toprak yol yapıldı. Evdeki eşyaların tahliye edilmesi sonrası evin yıkılması kararlaştırıldı.
Ortahopa Mahallesi'nde önceki gece meydana gelen heyelanda Hikmet Kapucu'ya ait 2 katlı ev, kayarak sürüklendi.
Yaklaşık 50 metre yapı bütünlüğü bozulmadan sürüklenen evdeki eşyalar bahçeye savruldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, heyelan sırasında evde kimsenin bulunmadığını tespit etti. Heyelanlı bölgede derin çatlaklar oluştu.
EVDEKİ EŞYALAR BOŞALTILIP YIKILACAK
Eve başka bir güzergahtan yol yapıldı. Yol çalışmalarının tamamlanmasının ardından içerisindeki eşyalar boşaltılıp ev yıkılacak.