Mutfak Bahane’de kim birinci oldu? 12 Mart Mutfak Bahane’de 4 altının sahibi hangi gelin oldu?

Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 09:53

Nursel ile Mutfak Bahane yarışması her gün saat 14:00'da Atv ekranlarında yayınlanıyor. En güzel yemekleri yaparak ve gün sonunda 4 altının sahibi olmak için aileler kıyasıya mücadele veriyor. Peki Mutfak Bahane'de kim birinci oldu? İşte kazanan gelinler…