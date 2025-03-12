Mutfak Bahane’de kim birinci oldu? 12 Mart Mutfak Bahane’de 4 altının sahibi hangi gelin oldu?
Atv ekranlarında yayınlanan Nursel ile Mutfak Bahane yarışması hafta içi her gün seyircisiyle buluşuyor. Nursel Ergin’in renkli sunumuyla Mutfak Bahane programında dört aile, her gün 4 altın ve Cuma günü finalde 20 altın bilezik kazanıyor. Peki 12 Mart Mutfak Bahane’de altınların sahibi kim oldu? İşte son bölüm yaşananlar…
Nursel ile Mutfak Bahane yarışması her gün saat 14:00'da Atv ekranlarında yayınlanıyor. En güzel yemekleri yaparak ve gün sonunda 4 altının sahibi olmak için aileler kıyasıya mücadele veriyor. Peki Mutfak Bahane'de kim birinci oldu? İşte kazanan gelinler…
MUTFAK BAHANE'DE KİM BİRİNCİ OLDU?
Nursel ile Mutfak Bahane yarışmasında 11 Mart Salı günü 4 altının sahibi Zeyneti ve Murat çifti oluyor.
12 MART NURSEL İLE MUTFAK BAHANE'DE KİM KAZANDI?
Nursel ile Mutfak Bahane yarışmasında 12 Mart Çarşamba günü kazanan aile henüz açıklanmadı.