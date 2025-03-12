18 Mart Çanakkale'de okullar 1 gün tatil mi, yarım gün mü? Çanakkale Zaferi resmi tatil mi?
18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü yaklaşırken, öğrenciler ve çalışanlar bu günün resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Konuyla ilgili olarak Çanakkale Valiliği, 18 Mart tarihinde okulların durumuna ilişkin bir açıklama yaptı. Peki, 18 Mart resmi tatil mi? Okullar ve iş yerleri açık mı olacak? İşte son gelişmeler…
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, Salı günü düzenlenecek törenler ve etkinliklerle anılacak. Tarihe "Çanakkale Geçilmez" sözünü kazıyan bu büyük zaferin 110. yıl dönümü yaklaşırken, günün resmi tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Öğrenciler ve çalışanlar, 18 Mart'ta okulların ve iş yerlerinin tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki 18 Mart Çanakkale'de okullar 1 gün tatil mi? İşte bilgiler…
18 MART ÇANAKKALE'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Çanakkale Valiliği, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü nedeniyle kent genelinde eğitim öğretime bir gün ara verileceğini duyurdu. Açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel temel eğitim, ortaöğretim, özel eğitim kurumları, halk eğitim merkezleri ve özel kurslar 18 Mart Salı günü tatil olacak. Bu kararın, zaferin coşkuyla kutlanması ve anma etkinliklerine katılımın artırılması amacıyla alındığı belirtildi.
18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ RESMİ TATİL Mİ?
18 Mart Çanakkale Zaferi, resmi tatil kapsamında yer almıyor.