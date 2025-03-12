18 Mart Çanakkale’de okullar 1 gün tatil mi, yarım gün mü? Çanakkale Zaferi resmi tatil mi?

Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 08:46

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, Salı günü düzenlenecek törenler ve etkinliklerle anılacak. Tarihe "Çanakkale Geçilmez" sözünü kazıyan bu büyük zaferin 110. yıl dönümü yaklaşırken, günün resmi tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Öğrenciler ve çalışanlar, 18 Mart'ta okulların ve iş yerlerinin tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki 18 Mart Çanakkale'de okullar 1 gün tatil mi? İşte bilgiler…