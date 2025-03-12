Gaziantep’in dört bir yanında Ramazan'ın birlik ve beraberlik ruhu yaşatılıyor!

Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak için Gaziantep 'te binlerce kişi, iftar çadırlarında buluştu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 00:00

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini vatandaşlarla paylaşmak için şehrin dört bir yanında iftar çadırları kurdu. Binlerce kişiyi aynı sofrada buluşturan organizasyon, sıcak yemek ikramı ve samimi ortamıyla Ramazan'ın birlik ve beraberlik ruhunu yaşatıyor.



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Ramazan'ın paylaşma ruhunu iftar çadırlarında vatandaşlarla birlikte yaşadı. Büyükşehir Belediyesi Temapark önündeki iftar çadırında orucunu açan Başkan Şahin, iftar öncesinde vatandaşlarla sohbet etti, onların düşüncelerini dinledi.

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