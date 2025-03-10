İSPARK’ta su baskını! Sürücüler zor anlar yaşadı
CHP tarafından yönetilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan İSPARK'ta skandal bir olay yaşandı. Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'nde bulunan İSPARK'a ait 4 katlı Arda Turan Spor Kompleksi Katlı Otopark’ın zemin katını henüz belirlenemeyen bir sebeple su bastı. Yaklaşık 10 santimetreyi bulan su seviyesi, otoparka giriş yapan sürücülere zor anlar yaşattı.
Altıntepsi Mahallesi'ndeki İSPARK'a ait 4 katlı Arda Turan Spor Kompleksi Katlı Otopark'ın zemin katını henüz belirlenemeyen nedenle su bastı.
Yaklaşık 10 santimetreye ulaşan su seviyesi nedeniyle otoparkta araçlarıyla ilerleyen sürücüler zorluk yaşadı.
Görevliler suyun tahliyesi için çalışma yaptı.