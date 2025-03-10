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İSPARK’ta su baskını! Sürücüler zor anlar yaşadı

CHP tarafından yönetilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan İSPARK'ta skandal bir olay yaşandı. Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'nde bulunan İSPARK'a ait 4 katlı Arda Turan Spor Kompleksi Katlı Otopark’ın zemin katını henüz belirlenemeyen bir sebeple su bastı. Yaklaşık 10 santimetreyi bulan su seviyesi, otoparka giriş yapan sürücülere zor anlar yaşattı.

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İSPARK’ta su baskını! Sürücüler zor anlar yaşadı

Altıntepsi Mahallesi'ndeki İSPARK'a ait 4 katlı Arda Turan Spor Kompleksi Katlı Otopark'ın zemin katını henüz belirlenemeyen nedenle su bastı.

Bayrampaşa'da kapalı otoparkın zemin katını su bastı

Bayrampaşa’da kapalı otoparkın zemin katını su bastı. (AA)Bayrampaşa’da kapalı otoparkın zemin katını su bastı. (AA)

Yaklaşık 10 santimetreye ulaşan su seviyesi nedeniyle otoparkta araçlarıyla ilerleyen sürücüler zorluk yaşadı.

Bayrampaşa’da kapalı otoparkın zemin katını su bastı. (AA)Bayrampaşa’da kapalı otoparkın zemin katını su bastı. (AA)

Görevliler suyun tahliyesi için çalışma yaptı.

Bayrampaşa’da kapalı otoparkın zemin katını su bastı. (AA)Bayrampaşa’da kapalı otoparkın zemin katını su bastı. (AA)

Öte yandan, bir araç sürücüsünün biriken suda ilerlemeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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