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Konya'da vahşet: Eşini öldürüp intihar etti! Çocukları KADES'e basıp yardım istedi

Konya'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Yusuf Adıyaman (37), çocukları görme bahanesiyle geldiği evde ayrı yaşadığı eşi Havva Adıyaman'ı (42) tabancayla vurarak öldürdü. Ardından aynı tabancayla intihar etti. Olay yerine gelen polisin yaptığı incelemede KADES uygulamasına evde bulunan çocukların bastığını öğrenildi.

DHA
DHA
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Konya’da vahşet: Eşini öldürüp intihar etti! Çocukları KADES’e basıp yardım istedi

Olay, saat 21.30 sıralarında Karatay ilçesi Araplar Mahallesi Heybeli Sokakta meydana geldi.

Çocukları görme bahanesiyle gittiği evde eşini öldürüp, intihar etti. (DHA)Çocukları görme bahanesiyle gittiği evde eşini öldürüp, intihar etti. (DHA)

Kadına Destek Uygulaması'ndan (KADES) gelen ihbar üzerine adrese giden polis ekipleri, Yusuf Adıyaman ve eşi Havva Adıyaman'ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

(Takvim.com.tr arşiv)(Takvim.com.tr arşiv)

Polisin yaptığı incelemede KADES uygulamasına evde bulunan çocukların bastığını öğrenildi. Hakkında uzaklaştırma kararı olan Yusuf Adıyaman'ın, çocukları görme bahanesiyle eve geldiği, çıkan tartışmanın ardından ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşini tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar ettiği tespit edildi.

Çiftin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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