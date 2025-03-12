Bitlis'te şehit edilen öğretmeninin anısına fabrika kurdu!

Bitlis’te terör örgütü PKK tarafından öğretmeninin şehit edilmesinin ardından ailesiyle gittiği İstanbul’da tekstil sektöründe çalışan Servet Şen, 3 yıl önce memleketine kurduğu fabrikada 190 kişiye istihdam sağladı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 00:00

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Bitlis Yolalan Köyü'nde 1993'te ortaokula giden Servet Şen'in Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ergin Komut, terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit oldu.



Köydeki terör saldırıları nedeniyle ailesiyle İstanbul'a giderek buradaki tekstil fabrikalarında 17 yıl boyunca farklı birimlerde çalışan Şen, daha sonra ailesiyle atölye kurdu. İşletmelerini kısa sürede büyüten ve anlaşmalı firmalar aracılığıyla ürünlerini birçok ülkeye gönderen Şen, 32 yıl önce göç ettiği memleketini de unutmadı.



Devlet desteğinden faydalanarak 2022'de İl Özel İdaresi ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nca (DAKA) Bitlis Organize Sanayi Bölgesi'nde inşa edilen binada fabrika kuran Şen, çalışmak için büyük kentlere giden gençlere istihdam imkanı oluşturdu.



44 yaşındaki Şen,1993'te öğretmeninin şehit edildiğini ve okuma imkanı bulamadığı için İstanbul'a göç etmek zorunda kaldığını söyledi. Şen, şöyle konuştu: "Bitlis'te 190, İstanbul'da da 120 çalışanımız var. Ayda yaklaşık 100 bin parça üretim yapıyoruz. Ürünlerimizin yüzde 90'ını Avrupa'ya ihraç ediyoruz."

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