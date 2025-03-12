Kayseri'de şüpheli olay! Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
Kayseri'de, boş bir arazide park halindeki otomobilin yanında 33 yaşındaki Ahmet Ş. ölü, 3 arkadaşı ise baygın halde bulundu. Öte yandan polis, E.B, R.Ç. ve A.B.’yi gözaltına alırken, şüphelilerin üzerlerinden bir miktar uyuşturucu çıktığı iddia edildi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Saraybosna Mahallesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli Caddesi üzerinde devriye görevi yapan polis ekibi, boş arazide uzun süre bekleme yapan bir aracı fark etti.
1 KİŞİ ÖLÜ, 3 KİŞİ İSE BAYGIN HALDE BULUNDU
Aracın yakınındaki çalılıkların arasında hareketsiz halde 4 kişiyi fark eden polis ekiplerinin ihbarı ile bölgeye sağlık ve takviye polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ile E.B, R.Ç. ve A.B. kendine gelirken, Ahmet Ş'nin ise hayatını kaybettiği belirlendi.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ahmet Ş.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, E.B, R.Ç. ve A.B.'yi gözaltına alırken, şüphelilerin üzerlerinden bir miktar uyuşturucu çıktığı iddia edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.