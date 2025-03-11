Ticaret Bakanlığı tüketicilerin şikayetleri sonrası harekete geçti: Yanıltıcı firmaya ceza kesti!

Ünlü deterjan markası Ariel, “Tek yıkamada çıkarıyor” diye reklam yaptı. Ancak bu iddia fos çıktı. Deterjanın ancak 8 kez yıkamada kiri çıkardığı anlaşıldı. Ticaret Bakanlığı, firmaya 2.2 milyon lira ceza yazdı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 00:00

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Ticaret Bakanlığı, yanıltıcı reklamlara karşı yürüttüğü denetimlerde bu kez ünlü temizlik markası Ariel'i mercek altına aldı. Procter & Gamble firmasına ait "Ariel Hızlı Çözünme Dağ Esintisi" toz deterjanının televizyon reklamları, tüketicilerden gelen şikayetler üzerine incelendi.



Reklamlarda, markanın rakiplerinden daha az deterjanla daha iyi temizlik sağladığı iddia edildi. Rekabet Kurulu tarafından yapılan analizlerde bu ifadelerin gerçeği yansıtmadığı belirlendi. Kirlenmiş çarşafların 8 kez yıkandığı tespit edildi.



Bunun, ilgili yönetmeliklere aykırı olduğu ve tüketiciyi yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirildi. Ticaret Bakanlığı, yapılan incelemeler sonucunda Procter & Gamble şirketine 2.2 milyon lira idari para cezası uygulanmasına ve ilgili reklamların durdurulmasına karar verdi.

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